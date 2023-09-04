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04.09.2023  16:14   Василь Голосний

У Харкові "метрошколу" відвідали мер та Міністр МВС (фоторепортаж)

Сьогодні вперше в історії Харкова стартували заняття в "метрошколі".


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На шкільний урок завітали міський голова Ігор Терехов та очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Інфосіті,
 
Враженнями від побаченого мер поділився в своєму Телеграм-каналі.
 
“Став свідком першого дня навчання наших дітей у комбінованому форматі. Був радий знову побачити їх за партами, хоча й шкода, що не у стінах рідних шкіл. Нарядних, усміхнених та, певна річ, трошки розгублених від усього нового.
 
Освітній процес, як і планували, йде відповідно затвердженого графіку.
 
І я вкотре дякую усім, завдяки кому нам вдалося це зробити!”, – йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, о 9 години ранку пролунав перший дзвоник у харківській метрошколі. Частину учнів привели до школи батьки, більшість привезли у школу на автобусах. На сьогодні сформований 61 клас, з яких 23 класи – першокласники.
 

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Тэги:  харків, ігор терехов, школа, метро
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