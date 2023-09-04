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04.09.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові дівчинка три дні сама перебувала вдома

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення у квартирі в Холодногірському районі Харкова дівчинки без догляду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що дитина три дні просиділа сама в квартирі. Дівчинку помістили до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує. 
 
4 вересня правоохоронці встановили матір дитини. Нею виявилась 18-річна мешканка міста Дніпро. Жодних документів на доньку вона не має. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області підірвався трактор.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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