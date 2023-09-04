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04.09.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався трактор

4 вересня від Національної поліції стало відомо про черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Подія трапилась у селі Одноробівка Богодухівського району. Там під час польових робіт 45-річний оператор трактору МТЗ-82 наїхав на ВНП. Внаслідок вибуху чоловік, на щастя, не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися рятувальники до громадян.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині обстрілами окупантів пошкоджено лінію електропередачі.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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