04.09.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався трактор

4 вересня від Національної поліції стало відомо про черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Подія трапилась у селі Одноробівка Богодухівського району. Там під час польових робіт 45-річний оператор трактору МТЗ-82 наїхав на ВНП. Внаслідок вибуху чоловік, на щастя, не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися рятувальники до громадян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині обстрілами окупантів пошкоджено лінію електропередачі.