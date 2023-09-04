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04.09.2023  13:29   

Колишню податківицю з Харківщини судитимуть за держзраду

Під час тимчасової окупації Харківськох області жінка працювала за фахом, але на російську владу.

податківицю з Куп’янська судитимуть за держзраду

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, колаборанткою виявилася вже колишня головна державна інспекторка Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС в Харківській області. Після захоплення загарбниками м. Куп’янська жінка почала працювати у незаконному органі окупантів.

Так, у травні минулого року вона пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію на зайняття посади «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в окупаційному органі — «Налоговой службе Харьковской области».

Поплічниця ворогів ставила на податковий облік підприємців та видавала патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний за фактом держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі зрадниця переховується від слідства. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть експоліціянта, який вишукував українських патріотів.
 
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Тэги:  колаборант, харків
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