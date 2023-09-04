04.09.2023 13:29

Колишню податківицю з Харківщини судитимуть за держзраду

Під час тимчасової окупації Харківськох області жінка працювала за фахом, але на російську владу.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, колаборанткою виявилася вже колишня головна державна інспекторка Куп’янського відділу податків та зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС в Харківській області. Після захоплення загарбниками м. Куп’янська жінка почала працювати у незаконному органі окупантів.



Так, у травні минулого року вона пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію на зайняття посади «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в окупаційному органі — «Налоговой службе Харьковской области».



Поплічниця ворогів ставила на податковий облік підприємців та видавала патенти на зайняття підприємницькою діяльністю.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний за фактом держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Наразі зрадниця переховується від слідства. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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