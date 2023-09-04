04.09.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Стоїть біля відкритого вікна та погрожує вкоротити собі віку: харківські патрульні врятували чоловіка (відео)

Інспектори отримали виклик про те, що на вулиці Олега Громадського чоловік стоїть біля відкритого вікна на 8 поверсі та погрожує вкоротити собі віку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Патрульні Максим Мішуков та Євгеній Татаренко піднялися до квартиру, двері в оселю їм відчинив хлопець. Він пояснив, що його дядько поводить себе агресивно та погрожує пригнути з вікна.

Коли інспектори зайшли, то побачили, що на балконі у вікні стоїть чоловік та от-от має скоїти непоправне. Максиму Мішукову вдалось в останній момент ухопити його за руку та затягти у безпечне місце. Чоловіка передали лікарям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що На Харківщині медики врятували жінку.