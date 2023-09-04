Стоїть біля відкритого вікна та погрожує вкоротити собі віку: харківські патрульні врятували чоловіка (відео)

Інспектори отримали виклик про те, що на вулиці Олега Громадського чоловік стоїть біля відкритого вікна на 8 поверсі та погрожує вкоротити собі віку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що На Харківщині медики врятували жінку.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
4 вересня в Україні вшановуватимуть митних брокерів.
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