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04.09.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Стоїть біля відкритого вікна та погрожує вкоротити собі віку: харківські патрульні врятували чоловіка (відео)

Інспектори отримали виклик про те, що на вулиці Олега Громадського чоловік стоїть біля відкритого вікна на 8 поверсі та погрожує вкоротити собі віку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Патрульні Максим Мішуков та Євгеній Татаренко піднялися до квартиру, двері в оселю їм відчинив хлопець. Він пояснив, що його дядько поводить себе агресивно та погрожує пригнути з вікна.
 
Коли інспектори зайшли, то побачили, що на балконі у вікні стоїть чоловік та от-от має скоїти непоправне. Максиму Мішукову вдалось в останній момент ухопити його за руку та затягти у безпечне місце. Чоловіка передали лікарям.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що На Харківщині медики врятували жінку. 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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