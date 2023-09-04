«Харківводоканал» дякує абонентам за своєчасно оплачені послуги

На міських системах водопостачання та водовідведення вчасно виконуються ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи.
Про це розповіли на КП «Харківводоканал», зазначивши, що обладнання пітприємства належним чином готується до осінньо-зимового сезону, передає РЕДПОСТ.
Заступник генерального директора - директор департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак зазначив, що за весь період повномасштабної агресії рф підприємство виконує всі свої зобов'язання перед жителями міста. За його словами, у цьому є велика заслуга і тих харків'ян, які знаходять можливість своєчасно розраховуватися за надані послуги та погашати борги.
«Добросовісних платників налічується близько третини від усіх наших абонентів. Зараз суттєво зросли в ціні енергоносії, ремонтні та паливно-мастильні матеріали, а тарифи на водопостачання та водовідведення з початку війни залишаються незмінними. Тому ми дуже розраховуємо на підтримку харків'ян та збільшення оплат за послуги, що дозволить підприємству і надалі працювати без збоїв», - наголосив Тарас Грущак.
Також він нагадав, що для вирішення питань, пов'язаних із перерахунками для харків'ян, які були у тимчасовій евакуації та повертаються до міста, слід звертатися до сервісних центрів обслуговування споживачів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у понеділок, 4 вересня, на дороги міста вийшли 196 робітників та 171 спецтехніки підприємства КП «Шляхрембуд».
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
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