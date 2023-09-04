04.09.2023 12:44 Рита Парфенова

«Харківводоканал» дякує абонентам за своєчасно оплачені послуги

На міських системах водопостачання та водовідведення вчасно виконуються ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи.



Фото: КП «Харківводоканал»

Про це розповіли на КП «Харківводоканал», зазначивши, що обладнання пітприємства належним чином готується до осінньо-зимового сезону, передає РЕДПОСТ.

Заступник генерального директора - директор департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак зазначив, що за весь період повномасштабної агресії рф підприємство виконує всі свої зобов'язання перед жителями міста. За його словами, у цьому є велика заслуга і тих харків'ян, які знаходять можливість своєчасно розраховуватися за надані послуги та погашати борги.



«Добросовісних платників налічується близько третини від усіх наших абонентів. Зараз суттєво зросли в ціні енергоносії, ремонтні та паливно-мастильні матеріали, а тарифи на водопостачання та водовідведення з початку війни залишаються незмінними. Тому ми дуже розраховуємо на підтримку харків'ян та збільшення оплат за послуги, що дозволить підприємству і надалі працювати без збоїв», - наголосив Тарас Грущак.



Також він нагадав, що для вирішення питань, пов'язаних із перерахунками для харків'ян, які були у тимчасовій евакуації та повертаються до міста, слід звертатися до сервісних центрів обслуговування споживачів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у понеділок, 4 вересня, на дороги міста вийшли 196 робітників та 171 спецтехніки підприємства КП «Шляхрембуд».