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04.09.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка обіймала посаду при окупантах

Під час окупації міста жінка добровільно погодилася обійняти посаду «бухгалтера державного підприємства Куп’янське лісове господарство» при окупаційній адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Порушниця була уповноважена на виплату грошової винагороди керівникам та співробітникам підприємства, а також складала платіжні відомісті про отримання такої винагороди.
 
Співробітники сектору дізнання Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 41-річній зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зафіксували порушення правил дорожнього руху.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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