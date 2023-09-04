04.09.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка обіймала посаду при окупантах

Під час окупації міста жінка добровільно погодилася обійняти посаду «бухгалтера державного підприємства Куп’янське лісове господарство» при окупаційній адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Порушниця була уповноважена на виплату грошової винагороди керівникам та співробітникам підприємства, а також складала платіжні відомісті про отримання такої винагороди.

Співробітники сектору дізнання Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 41-річній зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зафіксували порушення правил дорожнього руху.