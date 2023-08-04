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04.08.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку

Бригада медиків швидкої допомоги оперативно провела реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
1 серпня 2023 року о 13:49 домедиків надійшов екстрений виклик до жінки 47 р. Клінічна смерть, сталася внаслідок раптової зупинки кровообігу. 
 
Успішну реанімацію провела  бригада ЕМД №801 у складі: лікаря Олени  Жидких,  фельдшера Артема Бурди та водія Андрія Кононова.
 
Хвору жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Балаклія здійснено напад на медика швидкої допомоги.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  харків, медицина, події
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