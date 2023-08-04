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04.08.2023  11:27   Рита Парфенова

Під Харковом ремонтуют важливу автодорогу

Розпочаті ремонтні роботи на автошляху Харків – Золочів – КПП «Олександрівка».

розпочаті ремонтні роботи на автошляху Харків – Золочів – КПП Олександрівка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на дорозі Т-21-03 Харків – Золочів – КПП «Олександрівка» працює дорожня техніка

В рамках співфінансування Служби відновлення та Дергачівської територіальної громади виконуються роботи з улаштування покриття з асфальтобетонної суміші.

Це важливий логістичний маршрут, який з‘єднує місто Харків з селищем Золочів та іншими прикордонними селами області.

Усі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання та з мінімальними капіталовкладеннями для досягнення нормативного рівню проїзду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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