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04.08.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області прикордонники виявили транспортні засоби без ідентифікаційних номерів

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон, є невід’ємною складовою Сил оборони України та протидіє правопорушенням, передає РЕДПОСТ .

 
Днями під час проведення контрольно-перевірочних заходів на в’їзд до міста Харків, прикордонники в двох випадках виявили транспортні засоби зі знищеними ідентифікаційними номерами. 
 
Попередньо встановлено, що номера були знищені в ручний спосіб, відповідно експлуатація таких транспортних засобів заборонена.
 
Для подальших правових дій транспортні засоби передано компетентним органам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вилучено контрафактні цигарки та алкоголь «відомих брендів» на мільйон гривень.
 
Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  події, харків
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