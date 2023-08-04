04.08.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області прикордонники виявили транспортні засоби без ідентифікаційних номерів

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон, є невід’ємною складовою Сил оборони України та протидіє правопорушенням, передає РЕДПОСТ .

Днями під час проведення контрольно-перевірочних заходів на в’їзд до міста Харків, прикордонники в двох випадках виявили транспортні засоби зі знищеними ідентифікаційними номерами.

Попередньо встановлено, що номера були знищені в ручний спосіб, відповідно експлуатація таких транспортних засобів заборонена.

Для подальших правових дій транспортні засоби передано компетентним органам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вилучено контрафактні цигарки та алкоголь «відомих брендів» на мільйон гривень.