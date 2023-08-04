Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 4 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,16 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 3 серпня.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
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