04.08.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники замінили понад 10 кілометрів внутрішньобудинкових систем

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 13.960 км комунікацій у рамках підготовки об'єктів до осінньо-зимового періоду, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 4 серпня, начальник управління Валерій Харлан, зокрема, значні обсяги робіт уже виконали у 340 будинках комунальної форми власності, а технічними оглядами охопили понад 4000 будинків із 6240, які в зоні відповідальності..

«Заходи щодо підготовки нашого житлового фонду до опалювального періоду ведемо планово. І взяті зобов'язання – своєчасно провести огляд усіх будинків, обов'язково здійснимо. Але крім реконструкцій та ремонтів продовжуємо підключення наших послуг у зруйнованих обстрілами будинках, зокрема, на Північній Салтівці. У червні забезпечили водопостачання в одному з таких будинків на вулиці Бучми, 36.

Підключили послуги мешканцям першого під'їзду та продовжуємо реконструкцію внутрішньобудинкових комунікацій в інших під'їздах після дозволу до заселення. Після активної фази бойових дій відключеними від комунікацій були більше сотні будівель, а на сьогодні залишаються лише 19 найбільш постраждалих, але всі вони на контролі», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, щодня бригади управління виконують 250-300 заявок від харків'ян. Іноді корективи в планові ремонти вносить природа, так останні грозові дощі змусили нас оперативно оновити старі зливові системи в кількох будинках.

«Насамперед змінюємо зливові трубопроводи, які проходять у квартирах. Матеріали готуємо заздалегідь та виконуємо весь обсяг робіт за один день. Саме так замінили 23 метри зливової мережі за адресою Гвардійців Широнінців, 18-а. Усі перекладки проводимо якісними матеріалами, встановлюємо надійну запірну арматуру», - наголосив начальник управління.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова змінюють 700 метрів теплової магістралі.