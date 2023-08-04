На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор

Харківські комунальники проводять планову заміну полотнища Державного прапора України
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.
4 сепрня 2023 року фахівці СКП «Харківзеленбуд» замінюють полотнище Державного прапору України та проводять регламентну ревізію флагштока.
Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.
Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
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