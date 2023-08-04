04.08.2023 12:26 Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор

Харківські комунальники проводять планову заміну полотнища Державного прапора України

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

4 сепрня 2023 року фахівці СКП «Харківзеленбуд» замінюють полотнище Державного прапору України та проводять регламентну ревізію флагштока.



Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.