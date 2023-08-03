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03.08.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова змінюють 700 метрів теплової магістралі

Стару металеву трубу, яка прослужила понад півсторіччя, міняють на сучасну попередньоізольовану, діаметром 500 міліметрів, яка надасть можливість значно скоротити втрати тепла.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».
 
У Салтівському районі міняють 700 метрів теплової магістралі по провулку Іскринському. Для виконання робіт було необхідно перекрити рух транспорту.
 
Як каже начальник Салтівської філії Антон Іщенко, ця тепломагістраль живить так звану «стару Салтівку», це близько 120 об’єктів. Планові роботи тривають за графіком і завершаться до 1 вересня.
 
Загалом, у Салтівському районі близько 400 кілометрів внутришньоквартальних та магістральних теплових мереж. Проведені гідравлічні випробування. На цей рік заплановано 33 перекладки загальною довжиною 14 км. Вже виконано 70% робіт.
 
Також на цей рік заплановано реконструкцію 5 теплових пунктів та 3 котелень. Проводится підготовка житлового фонду, із 1100 житлових будинків вже підготовлено 860.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики завершують відновлювальні роботи у селі Замулівка на Харківщині.
 
Источник:   ХТМ
 Тэги:  жкг, харків
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