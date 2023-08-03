03.08.2023 15:46 Дмитро Колонєй

На Харківщині аферисти торгували фіктивними водійськими посвідченнями

На Харківщині викрито організовану злочинну групу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2022 році 43-річний чоловік, який наразі перебуває у місцях позбавлення волі, і 40-річна жінка виготовляли та збували підроблені водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення навчання в автошколі, технічні паспорти, а також документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.

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До своєї діяльності вони залучили свого 22-річного знайомого, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів і мав необхідні навички та досвід, а також 23-річного сина підозрюваної.

Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія. Після обговорення деталей та отримання оплати підозрювані надсилали замовникам фейкові документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи зловмисники збували по всій території України. Вартість одного посвідчення складала 7 тисяч гривень.

У ході обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи тощо.

Проведеними у ході розслідування експертизами встановлено, що вилучені документи за способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими.

За клопотанням прокурорів трьом підозрюваним — 40-річній співорганізаторці та 22-річному і 23-річному учасникам групи — обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.