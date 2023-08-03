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03.08.2023  15:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині аферисти торгували фіктивними водійськими посвідченнями

На Харківщині викрито організовану злочинну групу.

Торгували фіктивними водійськими посвідченнями аферисти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2022 році 43-річний чоловік, який наразі перебуває у місцях позбавлення волі, і 40-річна жінка виготовляли та збували підроблені водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення навчання в автошколі, технічні паспорти, а також документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.
 
 
До своєї діяльності вони залучили свого 22-річного знайомого, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів і мав необхідні навички та досвід, а також 23-річного сина підозрюваної.
 
Торгували фіктивними водійськими посвідченнями аферисти на Харківщині
 
Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія. Після обговорення деталей та отримання оплати підозрювані надсилали замовникам фейкові документи з імітацією захисних голографічних елементів. 
 
Підроблені документи зловмисники збували по всій території України. Вартість одного посвідчення складала 7 тисяч гривень. 
 
У ході обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи тощо.
 
Торгували фіктивними водійськими посвідченнями аферисти на Харківщині
 
Проведеними у ході розслідування експертизами встановлено, що вилучені документи за способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими. 
 
За клопотанням прокурорів трьом підозрюваним — 40-річній співорганізаторці та 22-річному і 23-річному учасникам групи — обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.
 
Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік відправляв за кордон ухилянтів від призову, канал заблоковано.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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