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03.08.2023  16:06   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують будинки, пошкоджені негодою (фото)

Про це розповіли у КП «Харківспецбуд».

Пошкодила будинки негода у Харкові, триває ремонт

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі спеціалісти підприємства виконують аварійні заявки на ремонт дахів, пошкоджених внаслідок негоди.

 
Пошкодила будинки негода у Харкові, триває ремонт
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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