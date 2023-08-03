03.08.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом місяця ліквідували 270 аварій

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у липні усунули 270 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 312 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 118 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники ліквідували 18 пошкоджень на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтні бригади усунули три пошкодження на вулицях Ахсарова (діаметр трубопроводу 500 мм), Данилевського (400 мм) та Архітекторів (150 мм).

«Також провели значну роботу з капітального ремонту чотирьох оглядових колодязів на проспектах Перемоги та Науки, та підготували до заміни ділянку трубопроводу на вулиці Коцюбинського. Після завершення відновлювальних заходів території обов’язково впорядковуємо», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.