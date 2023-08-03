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03.08.2023  13:49   Рита Парфенова

У Харкові вилучено контрафактні цигарки та алкоголь «відомих брендів» на мільйон гривень

Правоохоронці викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом алкоголя та цигарок без марок акцизного збору.


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Новини Харкова: фальсифікований алкоголь реалізували у великих обсягах під брендами відомих марок Новини Харкова: фальсифікований алкоголь реалізували у великих обсягах під брендами відомих марок

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, товар реалізували у великих обсягах під брендами відомих марок. Збут підробленої тютюнової продукції здійснювався через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території  міста Харкова, Харківської області та через мережу Інтернет за допомогою поштових перевізників до інших областей України.

2 серпня ‍правоохоронці провели чотири санкціонованих обшуки за місцями незаконного збуту тютюнових виробів, де було вилучено цигарки та спиртне на понад один мільйон гривень.

Зокрема виявлені та вилучені мобільні телефони, 114 літрів речовини з характерним запахом спирту, 52 упаковки лікеро-горілчаних виробів невідомого походження типу «bag-in-box» відомих торгових марок «Jack Daniels», «Finlandia», «Jameson» ємністю по 3 літри кожна, понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів, чорнові записи, гроші в сумі 25 тисяч гривень.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  алкоголь, поліція, харків
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