03.08.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові вставляють вікна та ремонтують покрівлі після обстрілів

Робітники комунальних служб завершують роботи з усунення наслідків нещодавніх обстрілів міста Харкова.

Про це сьогодні, 3 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Він зазначив, що за останній тиждень ворог двічі обстріляв Харків, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, було зруйновано будівлю гуртожитку та пошкоджено прилеглі житлові будинки.

«Комунальні служби вже завершують роботи - вставляють вікна, ремонтують покрівлі. Руйнування були дуже сильні», - зазначив Ігор Терехов.

Також мер прокоментував затримання двох коригувальників, які наводили удари ворога по Харкову.

«На жаль, це не перший випадок затримання коригувальників, агентів росії. Це були молоді люди, безробітні, які пересувалися по Харкову на велосипедах і збирали інформацію для ворога. Зараз триває слідство, і їм буде винесений справедливий вирок. Дуже шкода, що у Харкові, в українському місті, є такі люди», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 серпня Харків було атаковано кількома безпілотниками рф.