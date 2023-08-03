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03.08.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 3 серпня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1605 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Монтажник - складальник металопластикових конструкцій - 20 000  грн.   
  • 2. Тракторист - 19 000 грн. 
  • 3. В'язальник прутків та дроту - 18 400 грн. 
  • 4. Інженер-технолог - 18 000 грн. 
  • 5. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності - 17 000 грн. 
  • 6. Токар - 16 830 грн. 
  • 7.  Швачка - 16 000 грн. 
  • 8. Водій автотранспортних засобів - 15 000 грн. 
  • 9. Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти - 13 000 грн. 
  • 10. Машиніст екскаватора - 12 700 грн.
 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  вакансії, харків
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