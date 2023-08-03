03.08.2023 11:25 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 3 серпня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1605 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Монтажник - складальник металопластикових конструкцій - 20 000 грн.
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2. Тракторист - 19 000 грн.
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3. В'язальник прутків та дроту - 18 400 грн.
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4. Інженер-технолог - 18 000 грн.
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5. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності - 17 000 грн.
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6. Токар - 16 830 грн.
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7. Швачка - 16 000 грн.
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8. Водій автотранспортних засобів - 15 000 грн.
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9. Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти - 13 000 грн.
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10. Машиніст екскаватора - 12 700 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття треба звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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