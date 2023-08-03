На першому плані повинна бути безпека для маленьких харків'ян: Ігор Терехов про підготовку до 1 вересня

Мер міста Ігор Терехов розповів, які рішення приймає міська влада щодо навчання школярів у Харкові.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
«Дуже важливо, щоб у Харкові була безпечна ситуація, і наші діти мали змогу вчитися в безпечний умовах. Я провів и буду проводити зустрічі з батьками маленьких харків'ян, й ми будемо враховувати бажання родин - йти чи не йти дітям до школи», – сказав він.
Ігор Терехов підкреслив, що через півномасштабнне сторгнення місто не має змоги, щоб школи працювали в звичайному режимі, тому у навчальних закладах готуютья тільки сертифіковані укриття. «Ми розглядаємо різні варіанти, щоб діти хоч і комбіновано але навчалися кілька днів на тиждень», – підсумував міський голова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
влажность:
давление:
ветер: