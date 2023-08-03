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03.08.2023  11:43   Рита Парфенова

На першому плані повинна бути безпека для маленьких харків'ян: Ігор Терехов про підготовку до 1 вересня

Мер міста Ігор Терехов розповів, які рішення приймає міська влада щодо навчання школярів у Харкові.


РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Дуже важливо, щоб у Харкові була безпечна ситуація, і наші діти мали змогу вчитися в безпечний умовах. Я провів и буду проводити зустрічі з батьками маленьких харків'ян, й ми будемо враховувати бажання родин - йти чи не йти дітям до школи», – сказав він.

Ігор Терехов підкреслив, що через півномасштабнне сторгнення місто не має змоги, щоб школи працювали в звичайному режимі, тому у навчальних закладах готуютья тільки сертифіковані укриття. «Ми розглядаємо різні варіанти, щоб діти хоч і комбіновано але навчалися кілька днів на тиждень», – підсумував міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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