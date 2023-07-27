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27.07.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Школи Харкова готуються прийняти 7 тисяч першокласників

Міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.

 
Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «LB live» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Зараз у місті знаходиться 38% усіх школярів. І я пишаюсь тим, що в перший клас підуть 7 тисяч маленьких мешканців Харкова. Також багато тих, хто виїхав та навчається в онлайн-режимі. Ми втратили лише 10% учнів», - повідомив мер.
 
За його словами, зараз міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив, що будуть організовані зустрічі з батьками школярів, щоб обговорити формат навчання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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