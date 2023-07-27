27.07.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Школи Харкова готуються прийняти 7 тисяч першокласників

Міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «LB live» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Зараз у місті знаходиться 38% усіх школярів. І я пишаюсь тим, що в перший клас підуть 7 тисяч маленьких мешканців Харкова. Також багато тих, хто виїхав та навчається в онлайн-режимі. Ми втратили лише 10% учнів», - повідомив мер.

За його словами, зараз міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.