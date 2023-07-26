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26.07.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

"Ми радимося з батьками": Ігор Терехов розповів про підготовку до 1 вересня

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що будуть організовані зустрічі з батьками школярів, щоб обговорити формат навчання, передає РЕДПОСТ .


"Ми радимося з батьками": Ігор Терехов розповів про підготовку до 1 вересня
Мер Харкова зазначив, що цього тижня будуть організовані зустрічі з батьками школярів, на яких також будуть присутні вчителі та директори шкіл.
 
«Ми проводимо зустрічі з батьками у всіх 9 районах Харкова разом із вчителями та директорами шкіл. Ми вислухаємо пропозиції батьків. Ми готуватимемо безпечні місця для проведення офлайн занять», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також, за його словами, достатня кількість батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися в онлайн- режимі у зв'язку з загрозами, які склалися через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
 
 «Багато батьків зараз хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки в онлайн режимі. Тому ми нікого не примушуватимемо до певної форми навчання. Все буде на розсуд батьків. Для цього і організовуються зустрічі з батьками, щоб ми послухали один одного, з'ясували, що потрібно зробити, щоб якість навчання була покращена», - додав Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта
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