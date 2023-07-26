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26.07.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій загинув пасажир легковика.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Аварія сталася 25 липня о 12:15 на автодорозі «Харків-Красноград-Перещепино» в Красноградському районі. 
 
45-річний водій автомобіля «Nissan» виїхав на ділянку дороги, де проводилися ремонтні роботи, та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21111» під керуванням 39-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.
 
 
В результаті ДТП 35-річний пасажир автомобіля «ВАЗ» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Водія «ВАЗу» доставили до лікарні міста Харків.
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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