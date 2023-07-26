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26.07.2023  15:14   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова переклали понад 100 кілометрів труб

Про активну підготовку міста до опалювального сезону розповів мер Харкова Ігор Терехов.


Міськрада
Як повідомлє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів про підготовку міста до зими.
 
 
За його словами,  в рамках підготовки до нового опалювального сезону всього планується перекласти 220 км магістральних трубопроводів, побудувати 14 локальних котелень у районах та п’ять міні-ТЕЦ. 
 
«Готуємо котельні, перевіряємо внутрішньобудинкові мережі. Дуже складним був минулий опалювальний сезон, вісім разів у Харкові перезапускали систему опалення, тому ми дуже ретельно готуємося до наступного. Залучаємо кошти не лише місцевого бюджету, а й міжнародних фінансових установ. Підготовку почали одразу після завершення минулого сезону. Готовність на сьогодні - 62%», - зазначив міський голова.
 

 

Тэги:  ігор терехов, опалювальний сезон, харків
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