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20.07.2023  20:11   Дмитро Колонєй

У Харкові перекладають магістраль, яка забезпечує теплом два райони міста (фото)

Про роботи у Слобідському районі Харкова розповіли тепловики.

Забезпечує теплом два райони магістраль, яку перекладають у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Слобідському районі планується перекласти дев'ять магістральних трубопроводів. Ділянку на вул. Зерновій, яку зараз перекладають, ввели в експлуатацію 1982 року. 
 
За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, лише за останні два роки вона дала понад 16 дефектів, і більшість з них - під час блекаутів минулої зими, тому було ухвалене рішення замінити стару трубу.
 
Забезпечує теплом два райони магістраль, яку перекладають у Харкові
 
«Ця ділянка магістралі забезпечує теплом та гарячою водою 121 житловий будинок, п'ять шкіл, дитсадок та 14 відомчих установ. Через неї теплоносій подається у два райони - Слобідський та Основ'янський», - зазначили на підприємстві.
 
Забезпечує теплом два райони магістраль, яку перекладають у Харкові
 
Забезпечує теплом два райони магістраль, яку перекладають у Харкові
 
 
 
Начальник управління ремонтів Рагуф Мамедов повідомив, що одночасно з проведенням робіт на вул. Зерновій монтується магістраль у Немишлянському районі на вул. Рибалка, а у Слобідському районі замінили майже 2 км магістралі. За його словами, обсяг магістральних перекладань по місту цього року набагато більший, ніж до війни.
 
Забезпечує теплом два райони магістраль, яку перекладають у Харкові
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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