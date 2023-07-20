20.07.2023 20:11 Дмитро Колонєй

У Харкові перекладають магістраль, яка забезпечує теплом два райони міста (фото)

Про роботи у Слобідському районі Харкова розповіли тепловики.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Слобідському районі планується перекласти дев'ять магістральних трубопроводів. Ділянку на вул. Зерновій, яку зараз перекладають, ввели в експлуатацію 1982 року.

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За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, лише за останні два роки вона дала понад 16 дефектів, і більшість з них - під час блекаутів минулої зими, тому було ухвалене рішення замінити стару трубу.

«Ця ділянка магістралі забезпечує теплом та гарячою водою 121 житловий будинок, п'ять шкіл, дитсадок та 14 відомчих установ. Через неї теплоносій подається у два райони - Слобідський та Основ'янський», - зазначили на підприємстві.

Начальник управління ремонтів Рагуф Мамедов повідомив, що одночасно з проведенням робіт на вул. Зерновій монтується магістраль у Немишлянському районі на вул. Рибалка, а у Слобідському районі замінили майже 2 км магістралі. За його словами, обсяг магістральних перекладань по місту цього року набагато більший, ніж до війни.