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20.07.2023  19:39   Дмитро Колонєй

На Харківщині успішно відбиті атаки окупантів

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Відбили атаки окупантів ЗСУ на Харківшині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник  продовжує наступати на Куп’янському напрямку.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки.
 
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали 8 населених пунктів Харківської області: Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.
 
Нагаждаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 липня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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