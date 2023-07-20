20.07.2023 19:09 Дмитро Колонєй

Лише власними силами, без системної підтримки, відновитися Харкову не під силу - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов виступив на Міжнародній конференції «Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together '23», яка проходить у Варшаві.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов сьогодні дистанційно виступив на Міжнародній конференції «Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together '23», яка проходить у Варшаві (Польща).

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Ігор Терехов зазначив, що і під час війни в місті вже відновлюють багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Але, за його словами, лише власними силами - без системної підтримки центральної влади, міжнародних партнерів та фінансових інституцій - відновитися Харкову, як і багатьом іншим містам України, що постраждали від війни, не під силу.

«Я вдячний усім містам Польщі та Європи, які підтримували Харків на початку війни та продовжують робити це зараз. Але ми теж не сидимо склавши руки. За минулий рік ми відновили 200 будинків, сьогодні відновлюємо ще близько 50-ти. Але я впевнений, що спільними зусиллями процес нашого відродження відбувався б набагато швидше, ніж зараз», - звернувся Ігор Терехов до присутніх.