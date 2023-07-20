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20.07.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів перемовини з представниками ООН

Міський голова Ігор Терехов 19 липня зустрівся з делегацією ООН у Харкові.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Учасники зустрічі обговорили актуальні потреби міста та безпекову ситуацію. Зокрема, йшлося про допомогу Харкову в розмінуванні, реалізації гуманітарних програм та місій, про підтримку в майбутньому відновленні.
 
Ігор Терехов поділився з представниками ООН планами міста щодо переходу на комбіноване навчання у школах, проте зазначив, що це можливо лише за умови забезпечення повної безпеки дітей під час перебування на заняттях.
 
«Дякую вам за допомогу, яку ви надаєте нашому місту з початку повномасштабної війни. Ми хочемо перевести дітей на офлайн-навчання, але маємо забезпечити безпеку навчального процесу. Звичайно, школярі будуть займатися лише за бажанням батьків. Облаштування таких місць - це серйозний виклик для Харкова», - зазначив мер.
 
У свою чергу координатор з гуманітарних питань Деніз Браун запевнила міського голову у подальшій співпраці, наголосивши, що ООН в Україні зараз зосереджується, зокрема, і на розв'язанні проблем дітей.
 
«Зараз важливо підтримувати психосоціальний стан дітей. Спочатку був коронавірус, тепер - війна. Я бачила багатьох дітей, які живуть у бункерах, а від цього страждають фізично та емоційно. Перша леді України попросила нас допомогти в цьому питанні», - наголосила Деніз Браун.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  ігор терехов, харків, оон
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