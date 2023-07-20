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20.07.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
 
Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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