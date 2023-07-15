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15.07.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Електробуси стануть фішкою Харкова – Ігор Терехов

Місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.


Харківська міська рада
Про це сьогодні, 15 липня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов.
 
За його словами, поки що цього не зробило жодне українське місто.
 
Також мер зазначив, що домовленості з Європейським інвестиційним банком щодо отримання коштів на придбання електробусів були досягнуті під час його робочої поїздки до Лондона.
 
«Ми домовилися, і вони дуже швидко виділили цей кредит, щоб ми могли закупити електробуси та швидкісні зарядні станції до них, які будуть встановлені по місту. На це нам виділили 15 млн євро під дуже низький відсоток, і на ці кошти ми розраховуємо придбати близько 30 сучасних електробусів. Вони стануть фішкою Харкова», - повідомив Ігор Терехов.
 
При цьому місто продовжуватиме оновлювати рухомий склад й іншого громадського транспорту. За словами мера, Харків має домовленості про закупівлю сучасних трамваїв, тролейбусів і поїздів для метро.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, електробуси
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