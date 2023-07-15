15.07.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області почали відновлювати ще два мости

Розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії рф в області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Повідомляється, що зараз роботи йдуть за такими напрямками:

зведення будівельних майданчиків;

розчищення території;

демонтаж зруйнованих конструкцій;

встановлення заходів організації дорожнього руху.

На Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, для швидкого налагодження логістики в області – було зведено 25 тимчасових переправ.

Наразі 14 мостів відновлюємо капітально та на 8 мостах працюємо в рамках експлуатаційного утримання.

Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостових споруд на дорогах державного значення в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.