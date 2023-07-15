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15.07.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області почали відновлювати ще два мости

Розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії рф в області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Повідомляється, що зараз роботи йдуть за такими напрямками:
 
  • зведення будівельних майданчиків; 
  • розчищення території; 
  • демонтаж зруйнованих конструкцій; 
  • встановлення заходів організації дорожнього руху.
На Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, для швидкого налагодження логістики в області – було зведено 25 тимчасових переправ.  
 
Наразі 14 мостів відновлюємо капітально та на 8 мостах працюємо в рамках експлуатаційного утримання. 
 
Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостових споруд на дорогах державного значення в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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