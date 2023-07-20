20.07.2023 17:44 Дмитро Колонєй

Італію цікавить участь у реконструкції і будівництві житлового сектору Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов провів онлайн-зустріч зі спеціальним уповноваженим з питань відбудови України Міністерства закордонних справ і міжнародної співпраці Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа.



Італію цікавить участь у реконструкції і будівництві житлового сектору Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час онлайн-зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова та спеціального уповноваженого з питань відбудови України зовнішеньополітичного відомства Італії Давіде Ла Чечіліа, сторони обговорили участь країни у відновленні українського міста та визначилися з пріоритетними завданнями.

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Ігор Терехов запросив представників уряду Італії та італійського бізнесу до Харкова, щоб продемонструвати наслідки руйнувань. Також мер висловив сподівання, що цієї осені італійці візьмуть участь в інвестиційному форумі в Києві, де будуть представлені проєкти з відновлення Харкова.

«Наше першочергове завдання - відновити інфраструктурні об'єкти та житло. Зі свого боку ми гарантуємо відкритість та прозорість у відносинах», - зазначив міський голова.

Давиде Ла Чечіліа висловив солідарність із позицією України від імені Італії та зазначив, що його країна зацікавлена у співпраці саме з Харковом і розглядає свою участь як у терміновій реконструкції, так і в будівництві житлового сектору та інфраструктури.