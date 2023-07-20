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20.07.2023  18:38   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини поранені літні люди (фото)

Ворог знову завдав удару по Харківщині.

Поранені літні люди під час обстрілу Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 20 липня 2023 року близько 15:00 окупанти обстріляли село Петрівка Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та адмінбудівлю приватного підприємства. 
 
 
Поранені літні люди під час обстрілу Харківщини
 
Отримали поранення двоє мирних жителів: 69-річний та 53-річний чоловіки. Їх госпіталізовано до лікарні. 
 
Поранені літні люди під час обстрілу Харківщини
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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