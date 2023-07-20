20.07.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

Стела героїв України: у Харкові - нова локація (фото)

В самому центрі міста на Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором України з'явився новий архітектруний об'єкт. Який його задум дізнавалися кореспонденти РЕДПОСТ .



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Євген Пасенов, ідея створення стели належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

«Стела створена не за бюджетні гроші, жодної гривні не було витрачено з державного бюджету. Ідея та ініціатива належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка»,- зазначив Пасенов.

До концептуального рішення стели увійшли залізобетонна конструкція та піксельний екран, на якому відображатиметься інформація про Героїв російсько-української війни.

«Стела присвячена Героям України. Вона має залізобетонні конструкції. Цей матеріал символізує вислів «Харків-залізобетон». Усередині розміщено піксельний екран, на якому транслюватиметься інформація про Героїв України», - повідомив Євген Пасенов.

Крім того він зазначив, що стела ще перебуває у процесі доопрацювання і наразі розглядаються місця, де вона може бути облаштована.

«У майбутньому, коли закінчиться війна, є ідея створити алею Героїв. Це тільки поки концептуально виключно і туди перенести цю стелу», - резюмував Євген Пасенов.

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