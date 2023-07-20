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20.07.2023  18:25   Віталій Хінєвіч

Стела героїв України: у Харкові - нова локація (фото)

В самому центрі міста на Сергіївському майдані біля флагштока з державним прапором України з'явився новий архітектруний об'єкт. Який його задум дізнавалися кореспонденти РЕДПОСТ .


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Євген Пасенов, ідея створення стели належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. 
 
«Стела створена не за бюджетні гроші, жодної гривні не було витрачено з державного бюджету. Ідея та ініціатива належить 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка»,- зазначив Пасенов.
 
До концептуального рішення стели увійшли залізобетонна конструкція та піксельний екран, на якому відображатиметься інформація про Героїв російсько-української війни.
 
«Стела присвячена Героям України. Вона має залізобетонні конструкції. Цей матеріал символізує вислів «Харків-залізобетон». Усередині розміщено піксельний екран, на якому транслюватиметься інформація про Героїв України», - повідомив Євген Пасенов.
 
Крім того він зазначив, що стела ще перебуває у процесі доопрацювання і наразі розглядаються місця, де вона може бути облаштована. 
 
«У майбутньому, коли закінчиться війна, є ідея створити алею Героїв. Це тільки поки концептуально виключно і туди перенести цю стелу», - резюмував Євген Пасенов.
 

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Тэги:  харків, стела, герої україни
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