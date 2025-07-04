04.07.2025 17:59 Рита Парфенова

У Харкові відкрили ще дві стели на Алеї Слави на честь загиблих захисників України

У Немишлянському районі вшанували пам’ять Кирила Онопрієнка та Олександра Якимова — на Алеї Слави в Кулиничах встановлено нові пам’ятні стели.

На Алеї Слави в мікрорайоні Кулиничі, що у Немишлянському районі Харкова, урочисто відкрили ще дві пам’ятні стели. Вони встановлені на честь полеглих захисників України — Кирила Онопрієнка та Олександра Якимова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Церемонія відкриття відбулася за участі голови районної адміністрації Тетяни Мироненко, родичів загиблих військових, їхніх побратимів, друзів, вчителів, однокласників та мешканців району.

Присутні вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до нововстановлених меморіальних знаків. Алею Слави було створено у лютому 2025 року з ініціативи міського голови Ігоря Терехова як простір пам’яті про харків’ян, які загинули, боронячи Україну.

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