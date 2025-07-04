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04.07.2025  17:59   Рита Парфенова

У Харкові відкрили ще дві стели на Алеї Слави на честь загиблих захисників України

У Немишлянському районі вшанували пам’ять Кирила Онопрієнка та Олександра Якимова — на Алеї Слави в Кулиничах встановлено нові пам’ятні стели.

стели на честь загиблих захисників Онопрієнка та Якимова

На Алеї Слави в мікрорайоні Кулиничі, що у Немишлянському районі Харкова, урочисто відкрили ще дві пам’ятні стели. Вони встановлені на честь полеглих захисників України — Кирила Онопрієнка та Олександра Якимова.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

стели на честь загиблих захисників Онопрієнка та Якимова

Церемонія відкриття відбулася за участі голови районної адміністрації Тетяни Мироненко, родичів загиблих військових, їхніх побратимів, друзів, вчителів, однокласників та мешканців району.

Присутні вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до нововстановлених меморіальних знаків. Алею Слави було створено у лютому 2025 року з ініціативи міського голови Ігоря Терехова як простір пам’яті про харків’ян, які загинули, боронячи Україну.

стели на честь загиблих захисників Онопрієнка та Якимова

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів Устименка та Меся.
 
стели на честь загиблих захисників Онопрієнка та Якимова
 
стели на честь загиблих захисників Онопрієнка та Якимова
Тэги:  стела, харків
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