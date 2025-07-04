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04.07.2025  17:32   Рита Парфенова

Троє військових з Харківщини повернулися з полону під час чергового обміну

Серед звільнених 3 липня — бійці з Харкова та Дергачів. Обмін проведено відповідно до Стамбульських домовленостей, додому повернулися тяжкопоранені, важкохворі та молоді військові.

обмін полоненими

У рамках чергового обміну полоненими, який відбувся сьогодні, троє мешканців Харківщини повернулися додому. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Звільнені — військовослужбовці з Харкова та Дергачів.

Обмін став частиною реалізації Стамбульських домовленостей. Серед тих, хто повернувся з російського полону, — тяжкопоранені та важкохворі захисники, а також військові віком до 25 років. Наймолодшому звільненому — лише 20 років.

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Тэги:  обмін полоненими
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