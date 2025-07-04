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04.07.2025  17:16   Рита Парфенова

Сили оборони стримують атаки на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та на Куп’янському напрямку

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські захисники відбивають спроби прориву оборони. Найбільш напружена ситуація зберігається в районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого та Зеленої Гаї.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили три атаки російських сил, ще два бойові зіткнення наразі тривають. Ворог намагається просунутися у напрямку Вовчанська, Глибокого та Зеленого. Під авіаційний удар потрапив населений пункт Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби прориву оборони в районах Голубівки та Зеленого Гаю. Наразі бойові дії на цій ділянці фронту продовжуються.

Крім того, сьогодні під ворожий артилерійський вогонь потрапили прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, обстрілу зазнала громада Тимофіївки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий безпілотник атакував село в Ізюмському районі.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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