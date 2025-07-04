Розслідування удару по Куп’янську: загибла жінка, поранені, руйнування житлових будинків (фото, подробиці)

Унаслідок артилерійського обстрілу російських військ по Куп’янську загинула 55-річна жінка, ще троє цивільних отримали поранення. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.
4 липня близько 14:00 армія рф здійснила черговий артилерійський обстріл житлового сектору Купʼянська. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За попередніми даними слідства, внаслідок атаки загинула 55-річна місцева мешканка. Осколкові поранення отримали ще троє цивільних – чоловік 56 років та дві жінки віком 66 і 56 років.
Унаслідок обстрілу пошкоджено магазин, дитячий майданчик та вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.
Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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