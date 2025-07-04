04.07.2025 19:08 Рита Парфенова
Вилучили 190 кг риби та знаряддя — як порушники рибальства «попалися» на Харківщині
У червні 2025 року Харківський рибоохоронний патруль склав 13 протоколів за порушення природоохоронного законодавства, вилучивши майже 190 кг риби та заборонені знаряддя лову, а також наклав штрафи на порушників.
Протягом червня 2025 року державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля задокументували 13 адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушеннями природоохоронного законодавства. Серед них 7 випадків — грубі порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Крім того, було складено 3 протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 2 — за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП) і 1 протокол за ст. 85-1 КУпАП. Інспектори оформили 2 акти вилучення майна без встановленого власника.
За період перевірок вилучено 189,6 кг водних біоресурсів, 41 одиницю заборонених знарядь лову та два плавзасоби. Загальна сума накладених штрафів склала 510 гривень, а завдані збитки рибному господарству України оцінили у 790 823 гривні.
У рибоохоронному патрулі нагадали, що на території Харківської області діє повна заборона на вилов водних біоресурсів усіма способами, а також заборона на навігацію малих та моторних суден, прогулянкових і спортивних суден і водних мотоциклів. Ці обмеження введені Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 24 червня 2022 року і триватимуть до завершення воєнного стану.
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