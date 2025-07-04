04.07.2025 19:08 Рита Парфенова

Вилучили 190 кг риби та знаряддя — як порушники рибальства «попалися» на Харківщині

У червні 2025 року Харківський рибоохоронний патруль склав 13 протоколів за порушення природоохоронного законодавства, вилучивши майже 190 кг риби та заборонені знаряддя лову, а також наклав штрафи на порушників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Протягом червня 2025 року державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля задокументували 13 адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушеннями природоохоронного законодавства. Серед них 7 випадків — грубі порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Крім того, було складено 3 протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 2 — за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП) і 1 протокол за ст. 85-1 КУпАП. Інспектори оформили 2 акти вилучення майна без встановленого власника.

За період перевірок вилучено 189,6 кг водних біоресурсів, 41 одиницю заборонених знарядь лову та два плавзасоби. Загальна сума накладених штрафів склала 510 гривень, а завдані збитки рибному господарству України оцінили у 790 823 гривні.

У рибоохоронному патрулі нагадали, що на території Харківської області діє повна заборона на вилов водних біоресурсів усіма способами, а також заборона на навігацію малих та моторних суден, прогулянкових і спортивних суден і водних мотоциклів. Ці обмеження введені Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 24 червня 2022 року і триватимуть до завершення воєнного стану.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Орільському водосховищі викрито порушника , який наніс збитки рибному господарству понад 158 тисяч гривень.