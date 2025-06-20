20.06.2025 21:20

У Харківській області виявили браконьєра

На Орільському водосховищі викрито порушника, який наніс збитки рибному господарству понад 158 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

У Лозівському районі, а саме на Орільському водосховищі, державними інспекторами було виявлено рибалку суб’єкта господарювання, який здійснював лов водних біоресурсів сітками, які не зазначені в Режимі рибогосподарської експлуатації Орільського водосховища як дозволені знаряддя промислового лову.

В такий спосіб рибалка вловив: карась сріблястий - 54 екз., окунь - 13 екз., лящ - 7 екз., короп - 1 екз., раки річкові - 5 екз. Загальна вага добутих водних біоресурсів склала 39 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 158 389 грн. На місце події викликано СОГ. По даному факту вживаються заходи щодо стягнення завданої шкоди. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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