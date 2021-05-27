27.05.2021 12:19

В центре Харькова установят 30-метровый флаг Украины (ФОТО)

Стела с флагом станет одним из главных моментов реконструированной Сергиевской площади.

Коммунальщики приступили к реконструкции Сергиевской площади, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

На участке между Соборным спуском и улицей Полтавский шлях проходит замена освещения, устанавливают новые лавочки и урны.

Главным элементом обновленной площади станет 30-метровая стела с государственным флагом Украины – ее установят к 30-й годовщине Независимости Украины.



Рабочие скоро должны приступить к заливке фундамента и установке каркаса для флагштока.

Напомним, в Индустриальном районе открыли после реконструкции площадку перед ДК ХТЗ. На площадке разместили фонтан, появились новые светильники, новая тротуарная плитка, лавочки, цветники. Съезд с террасы перед ДК оборудовали пандусом для колясок.