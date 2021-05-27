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27.05.2021  11:50   

Где и когда в Харькове можно сдать опасные бытовые отходы. Опубликован график

Спецавтомобиль будет курсировать по разным районах города и осуществлять прием опасных отходов от населения.

С 1 июня в рамках проекта " Нам не до лампочки!"  Харьковом начнет курсировать экобус для сбора опасных отходов. Об этом РЕДПОСТ сообщили в харьковской мэрии.
 
График работы экобуса и место приема отходов указано на фото.
 
 
На  данный момент в Харькове уже  установлено 2 спецконтейнера для сбора люминесцентных ламп , батареек и ртутных градусников. Находятся они возле администраций Шевченковского и Новобаварского районов.
 
Отметим, что ртутные термометры утилизируют на спецзаводах в Украине, батарейки  отправляют на утилизацию в Румынию, а лампочки, как самый безопасный вид отходов, после получения лицензии предприятие планирует обезвреживать и производить их захоронение на полигоне под Дергачами.
 
В ближайшее время будет установлено ещё 8 контейнеров в других районах города.
 
Напомним, инициатива общественной организации «Добрая воля» победила в городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). На средства бюджета территориальной громады в прошлом году был приобретен специальный автомобиль - экобус, а в этом - закуплено 20 контейнеров для «опасных» отходов.
 
Тэги:  лампочки, отходы, экобус
 
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