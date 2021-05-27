27.05.2021 11:50

Где и когда в Харькове можно сдать опасные бытовые отходы. Опубликован график

Спецавтомобиль будет курсировать по разным районах города и осуществлять прием опасных отходов от населения.

С 1 июня в рамках проекта " Нам не до лампочки!" Харьковом начнет курсировать экобус для сбора опасных отходов. Об этом РЕДПОСТ сообщили в харьковской мэрии.

График работы экобуса и место приема отходов указано на фото.

На данный момент в Харькове уже установлено 2 спецконтейнера для сбора люминесцентных ламп , батареек и ртутных градусников. Находятся они возле администраций Шевченковского и Новобаварского районов.

Отметим, что ртутные термометры утилизируют на спецзаводах в Украине, батарейки отправляют на утилизацию в Румынию, а лампочки, как самый безопасный вид отходов, после получения лицензии предприятие планирует обезвреживать и производить их захоронение на полигоне под Дергачами.

В ближайшее время будет установлено ещё 8 контейнеров в других районах города.