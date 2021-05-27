27.05.2021 11:50
Где и когда в Харькове можно сдать опасные бытовые отходы. Опубликован график
Спецавтомобиль будет курсировать по разным районах города и осуществлять прием опасных отходов от населения.
С 1 июня в рамках проекта " Нам не до лампочки!" Харьковом начнет курсировать экобус для сбора опасных отходов. Об этом РЕДПОСТ
сообщили в харьковской мэрии.
График работы экобуса и место приема отходов указано на фото.
На данный момент в Харькове уже установлено 2 спецконтейнера для сбора люминесцентных ламп , батареек и ртутных градусников. Находятся они возле администраций Шевченковского и Новобаварского районов.
Отметим, что ртутные термометры утилизируют на спецзаводах в Украине, батарейки отправляют на утилизацию в Румынию, а лампочки, как самый безопасный вид отходов, после получения лицензии предприятие планирует обезвреживать и производить их захоронение на полигоне под Дергачами.
В ближайшее время будет установлено ещё 8 контейнеров в других районах города.
Напомним
, инициатива общественной организации «Добрая воля» победила в городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). На средства бюджета территориальной громады в прошлом году был приобретен специальный автомобиль - экобус, а в этом - закуплено 20 контейнеров для «опасных» отходов.