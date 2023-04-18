18.04.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області обміняли вже майже півтора мільйона лампочок

Жителі Харківської області можуть обміняти лампи розжарювання на LED за програмою енергозбереження, ініційованою Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Як розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, наразі кількість обміняних ламп становить 1 мільйон 431 тисяча штук.

«Всього в межах програми до Харківської області вже надійшло 1 мільйон 798 тисяч LED-ламп. Зокрема, на деокупованих територіях «Укрпошта» видає такі лампи як у стаціонарних відділеннях, де вони змогли відновити роботу, так і у пересувних», – розповіла Віта Ковальська.

Також цього тижня буде здійснюватися утилізація ще 200 тисяч ламп розжарювання. Загалом 773 тисячі звичайних ламп вже утилізували.

Нагадаємо, обмін 5 лампочок розжарювання на 5 LED-ламп здійснюється на «Укрпошті». Передзамовлення можна зробити через Дію. Якщо не маєте можливості замовити онлайн, то завітайте на «Укрпошту», щоб обміняти лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи. Якщо лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять.

Програма енергозбереження фінансується ЄС і є складовою підтримки українського енергетичного фронту. Докладніше про отримання LED-ламп через Дію можливо прочитати за посиланням.

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