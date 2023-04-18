18.04.2023 11:15 Рита Парфенова

Шляховики ремонтують дороги на Харківщині після зими

Шляховики відновлюють дорожне покриття на автотрасах державного значення у Харківській області.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.



Експлуатаційне утримання на Харківщині триває



Після зимового періоду та переходу температури з мінусової до плюсової, стан доріг державного значення у Харківській області значно погіршився. Дорожники кожен день працюють над забезпечення сталого проїзду.



18 квітня на 8 дорогах державного значення працювала 21 бригада. Дорожники проводили наступні експлуатаційні заходи:

ямковий ремонт гарячим асфальтобетонном;

герметизація швів та тріщин;

прибирання проїзної частини;

демонтаж тимчасових зимових дорожніх знаків;

вирівнювання стійок дорожніх знаків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП "Шляхрембуд" днями нанесли дорожню розмітку на вулицях Генерала Удовиченка, Культури, Полтавський Шлях та Салтівське шосе.



