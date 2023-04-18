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18.04.2023  11:15   Рита Парфенова

Шляховики ремонтують дороги на Харківщині після зими

Шляховики відновлюють дорожне покриття на автотрасах державного значення у Харківській області.

Шляховики відновлюють дорожне покриття на автотрасах державного значення у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Експлуатаційне утримання на Харківщині триває

Після зимового періоду та переходу температури з мінусової до плюсової, стан доріг державного значення у Харківській області значно погіршився. Дорожники кожен день працюють над забезпечення сталого проїзду.

18 квітня на 8 дорогах державного значення працювала 21 бригада. Дорожники проводили наступні  експлуатаційні заходи:

  • ямковий ремонт гарячим асфальтобетонном;
  • герметизація швів та тріщин;
  • прибирання проїзної частини;
  • демонтаж тимчасових зимових дорожніх знаків;
  • вирівнювання стійок дорожніх знаків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП "Шляхрембуд" днями нанесли дорожню розмітку на вулицях Генерала Удовиченка, Культури, Полтавський Шлях та Салтівське шосе.


Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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