Шляховики ремонтують дороги на Харківщині після зими

Шляховики відновлюють дорожне покриття на автотрасах державного значення у Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Експлуатаційне утримання на Харківщині триває
Після зимового періоду та переходу температури з мінусової до плюсової, стан доріг державного значення у Харківській області значно погіршився. Дорожники кожен день працюють над забезпечення сталого проїзду.
18 квітня на 8 дорогах державного значення працювала 21 бригада. Дорожники проводили наступні експлуатаційні заходи:
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП "Шляхрембуд" днями нанесли дорожню розмітку на вулицях Генерала Удовиченка, Культури, Полтавський Шлях та Салтівське шосе.
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