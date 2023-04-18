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18.04.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усунули аварію

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 200 мм у провулку Троїцькому та капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Кооперативній, передає РЕДПОСТ .


Харківські комунальники оперативно усунули аварію
 
«Оперативно виявили пошкодження на магістралі та негайно розпочали ліквідацію. Певні складнощі з'явилися під час проведення земляних робіт. Справа в тому, що на місці аварії розташовані інші комунікації міської інфраструктури. Незважаючи на труднощі, досвідчені ремонтники поставлене завдання виконали якісно, після чого впорядкували територію», - повідомив майстер районної служби Ігор Лісконог.
 
Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували сім пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували вісім оглядових колодязів.
 
Сьогодні, 18 квітня, ремонтні бригади розпочали ліквідацію дев'ять пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у Харкові перекладають водоводи.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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