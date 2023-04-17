17.04.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові перекладають водоводи

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», незважаючи на воєнний час, продовжують планові перекладання технічно зношених ділянок трубопроводів, так з початку року вже замінили понад 3 км водоводів, передає РЕДПОСТ .

«Роботи з відновлення зношених мереж проводимо постійно. Зокрема, минулого року, незважаючи на інтенсивні обстріли міста, оновили понад 10 км пошкоджених зовнішніх водоводів. Цього року плануємо не менше.

Але є надія замінити значно більше – 22 км, як було у довоєнний час. На виконання цього оптимістичного плану на підприємстві є всі складові – фахівці, техніка, матеріали та устаткування. І якщо настане мир і нам не доведеться ремонтувати наші об'єкти після обстрілів, ми до кінця 2023 року вийдемо на довоєнний показник заміни водоводів», - зазначив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

За його словами, напередодні вихідних ремонтники Шевченківського району розпочали оновлення 38 метрів пошкодженої ділянки трубопроводу на вулиці Сокольницькій.

Минулого року вже замінили відрізок 100 метрів, продовжується другий етап перекладки на цій мережі. Зовнішня гілка водоводу проходить безпосередньо біля дитячої залізниці. Перед бригадами поставлено завдання відремонтувати до середини травня, до запуску дитячого атракціону.

Цей магістральний трубопровід забезпечує водопостачання мешканців селища Жуковського. Заходи ведуть бригади Шевченківського району та фахівці дільниці з перекладання та санації водопровідних мереж.



