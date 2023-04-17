17.04.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують наносити дорожню розмітку

Бригади КП "Шляхрембуд" днями нанесли дорожню розмітку на вулицях Генерала Удовиченка, Культури, Полтавський Шлях та Салтівське шосе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Усього з початку сезону дорожники розмітили 26 тис. кв. м території. Зокрема, комунальники нанесли понад 150 км осьових ліній та розмітили 4,4 тис. кв. м пішохідних переходів.

Сьогодні, 17 квітня, на дорогах міста працюють 133 працівники та 104 одиниці спецтехніки підприємства. За попередні три доби було прибрано та вивезено 431 куб. м змету та 12,5 куб.м ТПВ.

Крім цього, фахівці КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" прочистили оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Дудинської, пр. Академіка Курчатова, вул. Баркалова.

Також комунальники відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Самсонівській та вул. Гвардійців Широнінців, прочистили русло водовідвідної канави на вул. Херсонській, промили ділинку зливостоку на пр. Героїв Харкова.

За попередні три доби бригади КВЗК прочистили 89 м зливостоків та поперечних підключень, очистили від сміття та мулу 79 оглядових та дощоприймальних колодязів, відремонтували сім дощоприймальних та оглядових колодязів.



