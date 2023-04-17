У Харкові лунатимуть вибухи: Мельник розповів, коли і чому

У місті 17 квітня пройдуть роботи з розмінування.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
«До уваги мешканців Харкова. Приблизно до 13:00 ви можете чути звуки вибухів. Це планові роботи з розмінування», - йдеться у повідомленні.
Тим часом начальник Харківського гарнізону нагадав про підступність ворога та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 14 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 167 вибухових предметів.
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