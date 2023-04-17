17.04.2023 11:30 Рита Парфенова

У Харкові лунатимуть вибухи: Мельник розповів, коли і чому

У місті 17 квітня пройдуть роботи з розмінування.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

«До уваги мешканців Харкова. Приблизно до 13:00 ви можете чути звуки вибухів. Це планові роботи з розмінування», - йдеться у повідомленні.



Тим часом начальник Харківського гарнізону нагадав про підступність ворога та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 14 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 167 вибухових предметів.



