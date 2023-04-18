18.04.2023 10:46 Рита Парфенова

На вулиці Харкова зупинили п'яного водія, вже позбавленого прав

Протягом останньої доби патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп'яніння.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, Водій згодився на огляд на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого показав 2,18 проміле, що вище за допустиму норму в 10 разів.



Крім того, під час перевірки документів встановлено, що цей водій вже раніше притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та був позбавлений права керування рішенням суду.

Патрульні склали адміністративний протокол за порушення статті 130 частини 2 (Повторне протягом року керування авто у сп'янінні) та винесли адміністративну постанову за порушення статті 126 частини 4 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.















Источник: Патрульна поліція

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